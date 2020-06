Com a falta de progressos nas negociações até ao momento, as atenções vão concentrar-se na mini-cimeira que se vai realizar até ao fim de junho entre o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O ministro do Conselho de Ministros britânico, Michael Gove, afirmou na quinta-feira que as duas partes “têm muito tempo” para chegar a acordo, considerando que a presidência alemã da UE, que começa a 1 de julho, permitirá “a liderança necessária para chegar a acordo”.

A avaliação que Londres faz deste quarta ronda de negociações coincide com a do negociador da UE, Michel Barnier, que afirmou que “não houve progressos significativos”.

Segundo o negociador-chefe da UE para as futuras relações de Bruxelas e Londres pós-‘Brexit’, ainda existe “um longo caminho a percorrer” nestas discussões, sendo que entre os assuntos com mais divergências estão o acesso equilibrado a ambos os mercados, a governança da futura parceria, a proteção dos direitos fundamentais e o setor das pescas.

A dificultar estas negociações está, de acordo com o responsável francês, o facto de os “parceiros britânicos se estarem a distanciar” do Acordo de Saída do Reino Unido da UE.

Michel Barnier, que falava em conferência de imprensa, em Bruxelas, disse esperar que, “no final de junho”, seja possível retomar as negociações presenciais: “Assim poderão correr melhor porque será mais fácil e efetivo”.

O período de transição, durante o qual o Reino Unido continua a aplicar as regras europeias, termina a 31 de dezembro próximo, a menos que Londres peça até ao final deste mês um prolongamento de um ou dois anos.