A sede do Departamento de Defesa dos EUA vai ser alvo de várias melhorias. Para além dos painéis solares, que servirão para "reduzir a dependência dos sistemas de combustão de gás natural e óleo combustível", haverá também a instalação de "um sistema de bomba de bomba para recuperar o calor", informa o comunicado do Departamento da Energia.

Para além do Pentágono, o programa pretende fazer alterações em 31 instalações que pertencem a outros departamentos, como o Comércio, Energia, Interior e Transportes.

A sub-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, afirmou em nota, que o Pentágono está a trabalhar para fazer com que as "nossas instalações sejam mais resistentes e economizem dinheiro". Hicks afirmou que esta é "uma vitória para todos".

A mudança climática impõe diversos desafios à segurança do país, uma vez que as tempestades já causaram danos às bases americanas avaliados em milhares de milhão de dólares, enquanto a maior frequência das catástrofes aumenta, as exigências das tropas e as condições ambientais mais extremas podem exigir mudanças na formação e nos equipamentos.