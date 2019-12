“É um grande projeto da diocese atual que olha para o Monte da Virgem como grande santuário mariano da região e do distrito. Estimamos que os projetos estejam prontos em 2020 para lançar a concurso em 2021”, disse, à agência Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues.

Sem adiantar valores, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, confirmou que têm existido reuniões quer com a Confraria Monte da Virgem Imaculada quer com a Diocese do Porto, e avançou que esta autarquia está “disponível para um envolvimento ativo”, apontando: “Ainda não há perceção clara de orçamento. Não propriamente para um subsídio”.

“No início do próximo ano vamos avançar para projetos. A Câmara está empenhada e entusiasmada. O Monte da Virgem é extraordinário pela memória que encerra, é um pulmão verde e de grande interesse paisagístico. Vamos poder devolver o Monte da Virgem aos cidadãos, um espaço que hoje é de frequência reduzida e que está a necessitar de uma reabilitação profunda”, acrescentou o autarca de Gaia.

Na quarta-feira à noite, o bispo do Porto, Manuel Linda, revelou, através de uma publicação na rede social Twitter, que existe a intenção de requalificar o espaço do Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia, e ali edificar um novo templo.

“Reuni com a Confraria da Virgem Imaculada (Monte da Virgem, Gaia) para a revalorização do espaço e edificação de um novo templo. Com a bênção de Maria, será, certamente, o segundo maior santuário de Portugal, depois de Fátima. Haverá novidades brevemente”, escreveu, na quarta-feira à noite, Manuel Linda na rede social Twitter.