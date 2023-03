O sistema de alarme permitirá, de acordo com o Jornal PÚBLICO, que os operadores de videovigilância recebam automaticamente um sinal de alarme quando se detetarem factores que potenciem situações de risco, as quais podem passar por um automóvel que entre em contramão numa via ou por uma mala abandonada num aeroporto, durante um certo período de tempo, permitindo assim uma mais rápida atuação das forças de segurança.

A inclusão de alarmes nos sistemas de videovigilância públicos, a funcionar sobretudo na esfera das câmaras municipais, é uma das medidas que estão já incluídas na Estratégia Integrada de Segurança Urbana. Este documento está em fase de finalização no Ministério da Administração Interna (MAI).

"Queremos sociedades mais seguras, então temos de ter um trabalho de natureza preventiva, daí o desenvolvimento de opções políticas no âmbito da administração interna — o mesmo é dizer medidas de polícia — deve também obedecer a uma actuação policial que tenha vários níveis de intervenção. Há níveis de intervenção que exigem uma profunda cooperação entre os níveis nacional e local das entidades em causa, cooperação essa que se consubstancia nos Contratos Locais de Segurança", disse o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, ao Público,

Os Contratos Locais de Segurança têm, de acordo com o ministro, "duas dimensões complementares: a dimensão proativa social, que é desenvolvida localmente no âmbito dos Conselhos Municipais de Acção Social e os Conselhos Locais de Segurança e a dimensão proativa operacional, que é realizada, pelos diagnósticos locais de segurança e, depois, com a metodologia de intervenção policial".

A ideia do Governo é de que haja uma colaboração mais estrita entre as forças de segurança e os Conselhos Municipais de Segurança, criados em 2019, permitindo que se faça um enquadramento das populações e se lhes preste apoio social.

O projecto-piloto já está acordado entre o MAI e a Câmara Municipal da Amadora e será instalado este ano numa zona onde a autarquia já instalou videovigilância.