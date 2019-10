Entre os seus objetivos estão ainda "a implementação de estudos de triagem na população adulta para deteção de células específicas (linfocitose B monoclonal) que permitem identificar estádios pré-malignos da doença", refere a Universidade de Coimbra (UC), em nota divulgada hoje.

O aumento do conhecimento sobre a evolução deste tipo de cancro e o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico minimamente invasivas e inovadoras e altamente sensíveis, são também metas do projeto.

O consórcio prevê a transferência do conhecimento adquirido para os Sistemas Regionais de Saúde dos dois países: rede do Serviço Nacional de Saúde em Portugal e sua equivalente em Espanha.

"O consórcio do projeto IDIAL_NET - que envolve investigadores altamente especializados nas áreas da saúde pública, oncologia, hematologia, envelhecimento, genética e diagnóstico laboratorial e com vasta experiência em robótica e desenvolvimento de dispositivos médicos - é constituído por oito parceiros, sendo três deles portugueses, a Universidade de Coimbra (representada pela FMUC), a Administração Regional de Saúde do Centro e a empresa conimbricense InfoGene", informa a UC.

Do lado espanhol, participam no estudo o Centro de Investigação do Cancro da Universidade de Salamanca, a Direção-Geral de Saúde Pública de Castela e Leão, o Centro Tecnológico CARTIF de Valladolid e as empresas Cytognos e InmunoStep.