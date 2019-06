O objetivo deste projeto ibérico, que integra o Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP), é simples: acabar com as assimetrias que existem entre as instituições de saúde do Norte de Portugal e da Galiza.

Iniciado em junho de 2017, o CÓDIGOMÁIS, que tem um financiamento de mais de dois milhões de euros, traçou um plano estratégico comum às duas regiões que determina algumas soluções para os sistemas de investigação e de assistência hospitalar.

“De cada um dos lados identificámos as necessidades e fizemos uma análise SWOT cuidadosa, identificando tudo aquilo que são os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças”, disse, em entrevista à Lusa, Pedro Augusto, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), uma das entidades do consórcio.

Segundo Pedro Augusto, apesar de o plano estratégico delinear soluções para serem postas em prática num espaço temporal de cinco anos, a sua implementação está condicionada pela decisão das “entidades políticas”.

“O objetivo é que, assim que o projeto termine, as entidades políticas, quer de um lado, quer do outro, ao terem conhecimento dele, de alguma forma o implementem. Claro que não os podemos obrigar, mas vamos tentar sensibilizar para a sua concretização no terreno”, frisou.