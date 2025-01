Como parte desta aquisição, a Sword Health irá colaborar com 18 entidades do Serviço Nacional de Saúde britânico, que atendem um total de 10 milhões de pessoas, para que a sua plataforma de AI Care possa ser utilizada no Reino Unido por estes pacientes, melhorando a entrega e gestão de cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, reduzindo significativamente os custos.

The Next Big Idea

A Sword Health, líder global em Artificial Intelligence (AI) Care, acaba de anunciar a aquisição da Surgery Hero, uma empresa baseada em Londres que desenvolveu uma solução considerada inovadora de saúde digital na área da pré-habilitação.

Esta aquisição reforça o investimento do unicórnio português no Reino Unido, onde o Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla inglesa) enfrenta atualmente longas listas de espera para cuidados musculoesqueléticos e custos de saúde elevados, de acordo com o unicórnio português. Este é mais um passo da empresa, liderada por Virgílio Bento, na expansão da sua presença global. A experiência da Surgery Hero em pré-habilitação, que visa preparar o paciente física e mentalmente antes de um procedimento cirúrgico, melhorando os resultados pós-operatórios e facilitando a sua recuperação, alinha-se com a plataforma de AI Care da Sword, que passa a integrar também esta área. Em comunicado, a Sword Health explica que esta aquisição vai contribuir para recuperações mais rápidas e com resultados promissores, enquanto alivia a pressão sobre um sistema de saúde que enfrenta dificuldades para satisfazer as necessidades crescentes dos pacientes. O produto da Surgery Hero passará a fazer parte da plataforma da Sword Health, juntando-se às suas atuais sete soluções que resolvem problemas diferentes do espectro da dor. A equipa da empresa britânica será, por sua vez, diretamente integrada na Sword. "Adquirir a Surgery Hero é mais um passo fundamental para cumprir a nossa missão de libertar o mundo da dor", afirma Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword Health. "O Reino Unido enfrenta uma crise de dor crescente, exacerbada pelo acesso limitado a cuidados de saúde de qualidade. A plataforma de AI Care da Sword remove barreiras como os longos tempos de espera e as deslocações exigidas, possibilitando acesso imediato ao tratamento e garantindo que todos os pacientes recebem os cuidados de que precisam, quando e onde precisam", explica. No Reino Unido, mais de um milhão de pessoas encontra-se à espera de receber tratamentos musculoesqueléticos, originando atrasos na prestação de cuidados de saúde e recuperações muito mais morosas. As soluções inovadoras da Sword Health, que combinam o poder da Inteligência Artificial (IA) e a expertise de equipas clínicas, permitem aumentar o acesso e reduzir os custos dos cuidados de saúde, ao mesmo tempo que melhoram os resultados clínicos e aumentam a satisfação dos pacientes. "Unir forças com a Sword Health permite-nos expandir o alcance dos nossos serviços e oferecer melhores cuidados de saúde aos pacientes", refere Matthew Beatty, CEO da Surgery Hero. "Juntos estamos empenhados em garantir aos pacientes os recursos de que necessitam para melhorar a sua saúde antes da cirurgia e otimizar a sua recuperação." O unicórnio português acredita que esta aquisição vai ser um marco importante na missão da Sword para transformar a saúde através da IA. Ao integrar a área da pré-habilitação, a Sword ficará posicionada para oferecer cuidados de saúde abrangentes no Reino Unido, desde a preparação para a cirurgia até à recuperação.