As duas petições, cada uma com cerca de oito mil assinaturas, pedem a valorização da carreira especial de enfermagem e a revisão do processo de descongelamento de progressões.

Nas intervenções em plenário os partidos apoiaram as reivindicações, com a deputada Telma Guerreiro, do partido que sustenta o Governo, o PS, afirmado que "reivindicar para melhorar as carreiras profissionais será sempre uma luta legítima".

A importância da enfermagem foi salientada pelos deputados, lembrando o trabalho dos profissionais em tempo de pandemia de covid-19, com a oposição a referir depois que o Governo impôs uma carreira aos profissionais e rompeu negociações com os representantes dos trabalhadores.

Na manhã do debate, na quinta-feira, cerca de 40 dirigentes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) concentraram-se em frente do Parlamento para apelar aos deputados para que aprovem as iniciativas legislativas com vista à "justa contagem dos pontos" para efeitos de progressão na carreira.