A ideia do louvor começou a ser pensada há um ano, com a promessa de Lúcia Fernandes pela "cura" do marido, Joaquim Agostinho, a quem doou um rim, e foi ganhando forma com o "carinho" que recebeu dos moradores do lugar de Agros, Santa Leocádia de Geraz do Lima, em Viana do Castelo.

"Há muito que temos capela, temos santos mas não temos festa. As pessoas estavam um bocadinho tristes com isso", lamentou a sexagenária.

Ainda em recuperação, "correu a freguesia toda a convidar o maior número de pessoas possível" para os preparativos, entre "autorizações" para fazer a festa, pedidos ao padre para celebrar a missa e elaboração do desdobrável para a anunciar a romaria.

"Para que a minha promessa tenha sentido isto tem de ter continuidade", desafiou, pensando já na constituição de uma futura comissão de festas que "garanta a devoção" em Agros, um lugar "isolado" no monte daquela aldeia, situada a cerca de 20 quilómetros da cidade de Viana do Castelo.