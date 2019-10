Vários tiros de canhão foram ouvidos do lado de fora, antes que as cortinas se fechassem diante do imperador e da imperatriz, o que representou o fim da cerimónia solene.

Um primeiro ritual aconteceu durante a manhã, a portas fechadas, marcado por rituais xintoístas. Naruhito, com uma túnica branca de mangas largas e gorro negro, "informou" os seus antepassados imperiais sobre a entronização.

Apesar da forte chuva em Tóquio, um grupo de curiosos aproximou-se do palácio imperial para tentar acompanhar a cerimónia.

Desfile adiado

Entre os convidados estrangeiros estavam chefes de Estado como o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e representantes de famílias reais como o rei da Espanha, Felipe VI, e o príncipe Charles da Inglaterra. Portugal foi representado nas cerimónias pelo ex-presidente Aníbal Cavaco Silva. Donald Trump, que foi o primeiro governante estrangeiro a reunir-se com o novo imperador em maio, enviou como representante a secretária de Transportes, Elaine Chao.

Um banquete imperial para 400 convidados está previsto para esta noite. Na quarta-feira será organizada uma cerimónia do chá, com a presença dos agora imperadores eméritos Akihito e Michiko.

Shinzo Abe organizará um jantar na quarta-feira para os convidados estrangeiros.

O desfile do casal imperial pelas ruas de Tóquio, uma rara oportunidade para que o público possa ver e saudar os imperadores, foi adiado para 10 de novembro.

Mais de 100.000 japoneses acompanharam o desfile em 1990 para celebrar a entronização do imperador Akihito.

O governo decidiu adiar o desfile após a passagem do tufão Hagibs pelo país, há 10 dias, que deixou 80 mortos e milhares de sem-abrigo.

A entronização do novo imperador também será uma oportunidade para que o governo anuncie uma amnistia para 550.000 cidadãos que foram multados por violações das regras de trânsito ou delitos crimes menores.

Naruhito tem a delicada tarefa de consolidar o legado do seu pai, que conseguiu aproximar-se do povo japonês sem deixar de lado milenares tradições imperiais.

Akihito anunciou em 2016 a intenção de abdicar em favor do filho mais velho, alegando que a deterioração da sua saúde impedia que desempenhasse de "corpo e alma" as suas funções com símbolo do Estado.

Uma lei excecional - válida apenas para ele - foi aprovada com o objetivo de permitir a transmissão do trono em vida, depois de 30 anos da era de Heisei ("paz em todos os lados").

*Por Natsuko Fukue / AFP