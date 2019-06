Em declarações à agência Lusa, após tomar conhecimento da proposta do grupo parlamentar do PS sobre o Estatuto do Ministério Público, o presidente do SMMP, António Ventinhas, considerou que os deputados do "partido do Governo" deram "um tratamento diferenciado" aos magistrados do MP, quebrando a promessa da ministra da Justiça de que seria mantido o "princípio sagrado" do paralelismo das magistraturas (juízes e MP) que vigora com o regime democrático do 25 de Abril de 1974.

No entender do presidente do SMMP, a proposta do PS configura o "regresso ao Estado Novo em que o MP era uma magistratura secundarizada e menorizada" face à magistratura judicial, constituindo um "ataque ao MP, ao sistema de justiça e à investigação criminal".

A proposta dos deputados do PS, na opinião de António Ventinhas, constitui uma "violação do princípio do paralelismo das magistraturas", designadamente em matéria remuneratória e disciplinar.

Recentemente, com os votos do PS, PCP e CDS-PP, foi aprovado uma nova tabela remuneratória dos juízes que atribui aumentos entre os 600 e 700 euros aos juízes conselheiros, entre outras alterações, mas tais benefícios não são aplicados à carreira do Ministério Público, o que poderá causar de problemas de recrutamento destes magistrados no Centro de Estudos Judiciários.

O SMMP agendou para sexta-feira uma conferência de imprensa, em Lisboa, para se pronunciar sobre a situação desta magistratura e eventualmente anunciar a intenção de adotar formas de luta, incluindo a greve.