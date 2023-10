A Proteção Civil alertou nesta sexta-feira para a possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, já a partir desta tarde, com especial incidência no Norte e Centro do continente.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente. Este aviso de chuva vai estar em vigor entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de domingo.

Em declarações aos jornalistas, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, revelou que a ANEPC decidiu elevar o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da entidade, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo do continente.

"O efetivo existente será aumentado em cerca de 25%, quer de bombeiros como de meios da proteção civil", disse o comandante da ANEPC.

De acordo com André Fernandes, será enviado um alerta via SMS, onde se pede "à população para estarem atentas às comunicações das autoridades e manterem-se vigilantes, sobretudo se viverem em zonas historicamente afetadas" quando se registam estas intempéries.

O comandante apelou para o especial cuidado nas zonas onde habitualmente se registam cheias.

Lisboa e Porto, são duas das cidades que se pede atenção.

