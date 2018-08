A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) vai promover o programa Aldeia Segura e Pessoas Seguras durante a 80.ª Volta a Portugal em Bicicleta, que decorre entre hoje e o dia 12 de agosto.

Um bombeiro refresca os ciclistas durante a1ª etapa da 80ª Volta a Portugal em Bicicleta que se realiza entre Alcácer do Sal - Albufeira, com a distância de 191,8 km, 2 de agosto de 2018. NUNO VEIGA/LUSA

A 80.ª Volta a Portugal em Bicicleta, que se desenrola ao longo de 10 etapas e um Prólogo irá percorrer 1.600 quilómetros por todo o país, atravessando muitos concelhos do interior, norte e centro, de Portugal, onde o risco de incêndio rural é particularmente alto durante esta época do ano.

O programa Aldeias Seguras e Pessoas Seguras procura garantir uma maior proteção das aldeias em caso de incêndio, incentivar a consciência coletiva de que a proteção é uma responsabilidade de todos, apoiar o poder local na promoção da segurança, implementar estratégias de proteção das localidades face a incêndios rurais e sensibilizar as populações para a adoção de práticas que minimizem o risco de incêndio.

Ao associar-se à 80.ª Volta a Portugal a ANPC está presente nas feiras de animação das chegadas com um ‘stand’ dedicado ao programa.

O ‘stand’ conta com a presença de elementos da ANPC, estando prevista a exibição de ‘spots’ vídeo e a distribuição de materiais de sensibilização, nomeadamente esferográficas, lápis, bonés, ‘t-shirts’ e sacos, com o propósito de promover a identidade, o conceito e os valores associados a esta campanha de sensibilização e informação pública.

Em comunicação, a ANPC explica que nos contactos com o público irá ser colocada a tónica nos comportamentos e atitudes de autoproteção a adotar pelos cidadãos para prevenir e evitar os incêndios rurais.

No âmbito da proteção e socorro, a ANPC acompanha também através das suas estruturas distritais todas a etapas da prova em estreita articulação com a Organização da mesma e com todas as entidades que integram o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).