"No decorrer desta semana estão a ser realizados testes de circulação na Linha do Minho com um comboio movido a hidrogénio", confirma à Lusa fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a mesma fonte, os testes "são promovidos no âmbito do projeto europeu FCH2RAIL, que tem como objetivo o desenvolvimento de um veículo protótipo ferroviário movido a hidrogénio, com financiamento de fundos europeus através do programa H2020 - CLEANH2".

"O projeto abrange a conceção e construção de um veículo protótipo inovador e a realização dos testes necessários à sua validação e aprovação", segundo a IP.

De acordo com o gestor ferroviário nacional, "o objetivo é alcançar um veículo com zero emissões e desempenho operacional competitivo com os atuais comboios movidos a diesel, tanto em veículos novos como em reabilitados".

A IP integra o consórcio de empresas de quatro países europeus (Espanha, Bélgica, Alemanha e Portugal) liderado pela DLR e que integra a CAF, Renfe, Toyota Motor Europe, Adif, CNH2 e Stemann.