A CGTP realiza a 10.ª edição da semana da igualdade entre 06 e 10 de março com várias iniciativas no país, entre concentrações, greves, desfiles e manifestações, em especial no dia 08, Dia Internacional da Mulher, foi hoje anunciado.

"A situação das mulheres trabalhadoras em Portugal está a deteriorar-se ainda mais do que em relação aos homens trabalhadores, designadamente em relação ao emprego, aos salários, aos horários, às carreiras profissionais e à proteção social", pode ler-se no comunicado da CGTP. A semana da igualdade, que é promovida pela intersindical há dez anos, terá como lema "salários a aumentar para a vida mudar e a igualdade avançar". Segundo a CGTP, a semana da igualdade arranca a 06 de março com diversas iniciativas públicas denominadas “A Igualdade está na Rua” em dez regiões do país (Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Faro, Funchal e Ponta Delgada). O programa "vai abranger mais de um milhar de empresas, escolas e outras instituições, onde se realizarão plenários e concentrações à porta, com a participação das trabalhadoras e com os seus testemunhos acerca das desigualdades, discriminações e retrocessos que se vivem nos locais de trabalho, bem como das soluções e propostas para os resolver e ultrapassar", avança a intersindical. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram