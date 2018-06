Carlos César referiu a seguir que, em sede de Orçamento do Estado, "o PS admite e entende que é importante discutir" matérias em torno do ISP.

"Ora, isso só é possível quando discutirmos o Orçamento do Estado para 2019, altura em que temos de ponderar receitas e despesas. É com esse sentido de responsabilidade que devemos definir matérias como esta", sustentou.

Falando no final da reunião semanal da bancada do PS, Carlos César defendeu que "matérias que envolvem centenas de milhões de euros devem ser integradas e abordadas numa perspetiva de definição da política orçamental".

"O que dá a ideia é que abriu a época oficial da caça ao voto, e todos agora acham que tudo deve ser mais barato e todos os benefícios devem estar em presença", reagiu Carlos César perante os jornalistas, quando confrontado com a possibilidade de o PSD e CDS-PP combinarem votos com o PCP e Bloco de Esquerda para forçarem uma descida do ISP.

Do ponto de vista político, o presidente do Grupo Parlamentar do PS visou particularmente o Bloco de Esquerda sobre este tema relativo à redução do ISP.

"Ainda há menos de duas semanas, o Bloco de Esquerda, no parlamento, num debate parlamentar, disse que uma matéria desta natureza, sobretudo pela sua importância, deveria ser discutida no âmbito da política orçamental. Alguns depois, no entanto, o Bloco de Esquerda correu atrás da caça ao voto", criticou.

Carlos César acentuou que esta matéria fiscal "tem de ser vista com maior sentido de responsabilidade" por parte de todas as forças políticas.

"O nosso apelo é justamente, desde a direita à extrema-esquerda, que a questão seja ponderada dessa forma responsável", acrescentou.