Estas posições foram transmitidas por Ana Catarina Mendes no final da reunião da bancada socialista, na Assembleia da República, num comentário à manifestação de hoje de elementos da PSP e da GNR, em Lisboa, para pressionarem o novo Governo a cumprir as reivindicações destes profissionais.

Perante os jornalistas, a presidente do Grupo Parlamentar do PS disse não acreditar em cenários de violência nesta manifestação conjunta organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) - ação de protesto que se à Assembleia da República, com concentração marcada para as 16:00.

"As forças de segurança prezam todos os dias a segurança dos cidadãos e fazem um trabalho extraordinário na proteção dos nossos cidadãos. É evidente que hoje a manifestação será pacífica e nela vai reivindicar-se aquilo que se acha justo para as suas profissões e categoria", declarou.

Ana Catarina Mendes defendeu depois que o PS está "muito atento às reivindicações" e "tem confiança que nesta legislatura se continuará a aprofundar as respostas para as necessidades que têm as forças de segurança".

Neste contexto, a líder da bancada socialista recorreu à história da democracia portuguesa pós 25 de Abril para advogar que o PS "foi o partido que contribuiu ativamente para que houvesse o direito a manifestação das forças de segurança, para que tivessem o direito ao associativismo e à participação".

"Por isso, é com respeito que olhamos para o seu direito consagrado em Portugal", frisou, antes de fazer uma comparação entre a última legislatura e o período de assistência financeira externa a Portugal em matéria de medidas para as forças de segurança.

"É preciso não esquecer o que foram os últimos quatro anos em que houve investimento nas forças de segurança. Bem podemos pensar no que foram os tempos da `troika´, desde os congelamentos aos cortes os salários e daquilo que foi preciso fazer ao longo da última legislatura para reforçar com a Lei de Programação das Forças de Segurança em 450 milhões de euros, quer em termos de instalações ou na melhoria do equipamento individual, quer em matéria de descongelamento de carreiras, o que permitiu que a remuneração fosse um bocadinho melhor", afirmou.