O requerimento dos comunistas foi rejeitado com o voto contra do PS, teve a abstenção do PSD, apesar dos votos favoráveis do PCP, BE e CDS.

António Filipe, deputado do PCP, defendeu que independentemente do processo negocial entre o Governo e a Ordem dos Advogados, em curso, "faria sentido que a comissão reservasse uma tarde para ouvir as várias partes envolvidas nesta matéria".

O parlamentar do PCP afirmou que, nas últimas semanas, foi noticiado um acordo que mais tarde "é desmentido", havendo informação da ministra da Justiça, a 09 de fevereiro, na comissão, de que haveria agora um processo de diálogo em curso.

PCP, BE e CDS afirmaram-se favoráveis às audições, mas o PS, através de Jorge Lacão, afirmou que "desta vez" não acompanha o requerimento dos comunistas tendo em conta o diálogo em curso entre as partes envolvidas.

"Deveremos aguardar o desenvolvimento dessas diligências, depois poderemos pronunciar-nos", argumentou.