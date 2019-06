Estas Jornadas Parlamentares do PS ocorrem a duas semanas do debate sobre o estado da Nação (dia 10 de julho) e a menos de um mês do fim desta legislatura, num momento em que o Governo minoritário socialista ainda tem pendentes no parlamento, sem acordo político, quatro diplomas que considera estruturantes: as novas leis de Bases da Saúde e da Habitação, a revisão da legislação laboral e a reforma do cadastro.

Neste momento, apenas na questão da Lei de Bases da Habitação se antevê como provável um acordo do PS com os seus parceiros da atual solução governativa (Bloco de Esquerda, PCP e PEV), que poderá também ser viabilizado pela bancada social-democrata.

Porém, tanto na revisão das leis laborais, como na reforma do cadastro, o PS poderá entender-se com o PSD, partido com o qual também iniciou recentemente contactos exploratórios para equacionar se há perspetivas de um consenso em torno da Lei de Bases da Saúde.

O dia de hoje das Jornadas Parlamentares do PS será totalmente dedicado pelos deputados socialistas a visitas a vários municípios do distrito de Viseu.