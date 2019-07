Em entrevista à Lusa, Carlos César considerou que "foram quatro anos com uma experiência inovadora que permitiu, graças à confluência do PS com os partidos à sua esquerda, uma política de recuperação de rendimentos das pessoas, restituição de direitos que tinham sido retirados, uma política também ousada no que diz respeito a matérias emergentes na organização social, desde a igualdade de género a outros direitos das pessoas".

"Foi um período que nos permitiu também conjugar esse esforço no domínio das políticas sociais com a ativação da nossa economia, gerar centenas de milhares de emprego no nosso país e atingirmos uma taxa de desemprego sem paralelo na nossa história, muito diminuída. Hoje, podemos dizer que valeu a pena este percurso durante estes quatro anos, que foi retomado um regime de confiança das pessoas nas suas instituições, dos investidores e empresários, nacionais e estrangeiros, nesta política liderada pelo PS", disse.

O também presidente do PS acrescentou que, "conjugados esta recuperação social com a ativação da economia e a estabilização das contas públicas e aproximação ao equilíbrio completo", Portugal tem condições de "perspetivar o futuro de forma mais confiante e otimista, permitindo "a breve prazo" também "investir mais nos serviços públicos, seja na saúde, educação ou transportes".

Carlos César elegeu como "momento alto desta legislatura" a "vitória da estabilidade política, marcada pela aprovação dos quatro Orçamentos do Estado", enquanto, pela negativa, lamentou a "acentuação muito negativa da crispação no diálogo interpartidário, em particular com os partidos à direita".