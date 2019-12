Na proposta, aprovada em sessão de Câmara, o Partido Socialista (PS) considera que a autarquia “deve requerer, junto das instâncias competentes, a nulidade da venda destas casas, por não ter sido dado “o direito de preferência que a lei obriga” e que o município poderia ter exercido, impedindo a venda do imóvel a uma empresa privada, com os contratos de aluguer desses moradores em vigor.

“A proposta do PS foi aceite e acreditamos será posta em prática pelo município, acionando as medidas necessárias para reverter a situação, devolvendo a estas famílias a paz e a possibilidade de continuar a usufruir das suas habitações, em condições e fazendo cumprir a lei”, adiantou o partido num comunicado, sem precisar as medidas a adotar.

O objetivo é “resolver situação dos moradores do prédio da Rua de Angola”, em Vila Real de Santo António, acrescentou o PS, referindo-se a um edifício construído a custos controlados por uma empresa que entrou em insolvência, levando a Caixa Geral de Depósitos (CGD) a tomar posse do imóvel e acordar depois com a autarquia a possibilidade de subalugar as habitações a famílias locais.

Mas a CGD vendeu o imóvel a uma empresa privada, que assumiu os contratos de aluguer com os moradores, “nos mesmos termos” previstos nos vínculos de subaluguer inicialmente subscritos com a Câmara, e agora comunicou aos inquilinos a não renovação dos contratos, à medida que estes forem cessando ao longo de 2020, contou à agência Lusa um morador, que pediu para não ser identificado.