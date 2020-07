No debate de hoje sobre seis projetos de lei que alteram aspetos da lei do financiamento partidário e eleitoral, o líder parlamentar bloquista observou que “a união do PS e do PSD se vai cimentando” em face do previsível “veto” a propostas para eliminar benefícios”.

“O sistema está a funcionar em benefício do próprio sistema e o bloco central está a funcionar”, ironizou Pedro Filipe Soares.

Quer Hugo Carneiro, do PSD, quer Jorge Lacão, pelo PS, se mostraram contrários à redução do financiamento público à atividade partidária e eleitoral.

Para o PS, “o que não faz sentido é reconhecer a importância da subvenção pública no apoio à atividade política e, ao mesmo tempo, defender propostas tão redutoras que tornariam outra vez inviável a regular ação dos partidos políticos”.