A revista Sábado avança esta quarta-feira, 27 de junho, que estão a ser conduzidas buscas à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e à Concelhia de Lisboa do PS.

Escreve a revista na sua edição online que a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a conduzir buscas à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e à Concelhia de Lisboa do PS, assim como nos serviços centrais da Câmara de Lisboa, nos serviços de Urbanismo da autarquia e nas juntas de freguesia do Areeiro, Santo António e da Estrela.

Em causa, avança, estão suspeitas de corrupção relacionadas com ajustes diretos feitos pelas autarquias a militantes. Mais especificamente, a contratação de pessoal e adjudicação directa de serviços a empresas ligadas ou controladas por dirigentes políticos.

A operação não se limita à zona de Lisboa.