A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a intenção de voto e a avaliação dos líderes partidários, foi realizada com 624 pessoas.

Nela o PS regista 40,4% de intenções de voto (acima do resultado de 36,6% que obteve nas últimas legislativas) e o PSD é segundo com 26,7%. Seguem-se BE (8,5%), CDU (6%), Chega (5,3%), PAN (2,6%) e CDS e Iniciativa Liberal empatados com 2,1%.

O PS lidera a intenção de voto em todas as faixas etárias, sobretudo acima do 64 anos e entre os eleitores mais jovens, dos 18 aos 34 anos.

Questionados sobre em quem confiam mais para desempenhar o cargo de primeiro-ministro, 55% escolhem António Costa, 17% preferem Rui Rio e 19% preferiam ter outro candidato.

De acordo com a sondagem, Costa consegue bons resultados junto de votantes nos partidos da esquerda, recolhendo a preferência do eleitorado feminino e na Área Metropolitana de Lisboa. Enquanto as melhores pontuações de Rui Rio são entre os homens e a na região norte.

António Costa é o líder partidário com mais avaliações positivas e menos negativas.

Apesar do Chega crescer nas intenções de voto (ganha quatro pontos), André Ventura tem pior avaliação no desempenho entre líderes partidários (56% contra 19% de avaliações positivas).