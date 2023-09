Este artigo é sobre Açores . Veja mais na secção Local

O PS da Praia da Vitória defendeu hoje que a presidente do município (PSD/CDS-PP) deve apresentar a sua demissão, na sequência do anúncio do despedimento de 37 funcionários da cooperativa Praia Cultural.

O líder parlamentar do Partido Socialista Açores, Berto Messias, em Ponta Delgada, 30 de janeiro de 2013. EDUARDO COSTA / LUSA Lusa