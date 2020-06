"Quero saudar todos os partidos que votam favoravelmente este voto, porque demonstraram patriotismo autonómico e que estão na defesa dos Açores, e isso é que me interessa considerar", disse Paulo Estêvão, deputado único do PPM, que apresentou na Assembleia Legislativa Regional o voto de protesto aprovado hoje de forma unânime.

O voto aprovado manifesta oposição à "imposição política, por parte do Governo da República e do Presidente da República, dos voos da TAP entre o território continental e os Açores no auge da pandemia da doença covid-19, colocando assim em risco a população açoriana".

A Ryanair e a SATA suspenderam as operações entre o continente e a região, mas a TAP manteve sempre ligações, embora em menor número do que o habitual, entre Lisboa e São Miguel e entre Lisboa e a ilha Terceira.

Pelo PS, o deputado José San-Bento reconheceu que a "diferença" de opiniões com a República "foi ultrapassada pelas circunstâncias, mas não foi esquecida".