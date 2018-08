O PSD Açores formalizou hoje o pedido potestativo para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à Rede de Cuidados Continuados Integrados (RCCI), de modo a apurar "eventuais falhas ou omissões” na prestação de cuidados a idosos.

Em nota à imprensa, o partido sublinha que a comissão terá como objetivo "analisar todos os procedimentos relacionados com o funcionamento da RCCI, apurar os factos relativos às denúncias de alegados maus tratos a idosos divulgadas por órgãos de comunicação social e efetuar a avaliação de eventuais responsabilidades".

Recentemente, a TVI emitiu uma reportagem sobre alegados maus-tratos a idosos nas Santas Casas da Misericórdia de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.

Para o PSD/Açores, "constitui um dever do parlamento" da região e dos deputados "contribuir para a qualidade de vida e bem-estar dos utentes das unidades de internamento da RCCI e dos idosos em geral, avaliando a qualidade dos cuidados prestados e garantindo a defesa da integridade física e moral, dignidade e privacidade de cada utente".

O Governo dos Açores anunciou também, entretanto, que irá abrir um inquérito para avaliar as suspeitas de maus tratos nas Santas Casas da Misericórdia de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo e solicitar a intervenção do Ministério Público.