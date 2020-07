“Os advogados ficaram sem esse apoio, o que significa que mais razões existem para nós estarmos atentos, vigilantes e sermos muito proativos no futuro para resolver problema estruturais da classe”, como por exemplo ao nível da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS), da “sua justa remuneração” ou relativos às custas judiciais, que “têm um preço obsceno em muitos casos”.

O objetivo principal do PSD é então, segundo Carlos Peixoto, “remunerar os advogados justamente e equitativamente pelo trabalho que eles prestam”.

No início de junho, os sociais-democratas enviaram uma pergunta à ministra da Justiça, na qual consideravam que “esta portaria do Governo constitui uma afronta ao trabalho dos advogados oficiosos exercido em benefício dos cidadãos desprotegidos, revelando desconsideração em relação aos advogados em geral e aos que trabalham no sistema de acesso ao direito em particular”.

Questionado se o partido vai apresentar mais alguma iniciativa, o vice-presidente do grupo parlamentar não se comprometeu, indicando que “depende muito daquilo que acontecer no futuro”.

Também em declarações à Lusa, o bastonário da Ordem dos Advogados disse que os advogados estão “muito preocupados com a publicação da portaria que atualizou apenas os advogados em oito cêntimos, tendo ainda por cima a afronta de ter dito no preâmbulo que isto permitiria recuperar economicamente os advogados”.

Na reunião de hoje, Luís Menezes Leitão defendeu “uma revisão dessa tabela” que permita “uma atualização condigna dos honorários da classe dos advogados”, o que seria possível através da atualização dos “valores desde a última fixação, ou seja, em 2004, e isso teria permitido uma atualização de 40 euros”.

A ordem pede igualmente que os defensores sejam pagos “por cada diligência” que façam.

Na semana passada, a ordem anuncia que vai impugnar a referida portaria do Governo.