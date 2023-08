“Não há dúvida nenhuma que o senhor Presidente da República, ao expressar a solidariedade do povo português, está a interpretar aquele que é o sentimento do povo, aquele que é o nosso respeito e, enfim, a nossa emoção, o nosso coração que acompanha todos aqueles que sofrem todos os dias ataques intoleráveis à sua vida e ao seu património”, disse o social-democrata durante uma visita a Santo Antão da Barca, em Alfandega da Fé, no distrito de Bragança.

Marcelo Rebelo de Sousa iniciou hoje uma visita de dois dias a Kiev, na Ucrânia, a partir da Polónia, onde se encontrava em visita oficial.

Luís Montenegro assumiu não ter “um milímetro de dúvida” de que lado está, defendendo que todos os esforços para alcançar a paz que possam ser feitos pelas autoridades de cada um dos países envolvidos e pelas organizações internacionais devem ser “aprofundados ao máximo”.

“Eu creio que o senhor Presidente da República, como mais alto magistrado da nação, interpreta muito bem o sentimento de todo o povo português ao ir à Ucrânia expressar toda a solidariedade, toda a ajuda que o povo português, as instituições portuguesas, os órgãos de soberania de Portugal têm dado a um povo que está oprimido, que está sob uma ameaça constante há mais de um ano e meio”, reforçou.

A invasão da Rússia à Ucrânia “não cumpre nenhuma regra, nem do ponto de vista do direito internacional, nem do ponto de vista daquilo que é mais importante, que é o respeito pelos direitos humanos”, salientou.

Para o presidente do PSD, a violação de direitos fundamentais da população civil que tem marcado este conflito na Ucrânia não pode deixar dúvidas a ninguém.

O Presidente da República disse hoje que está em Kiev para dar continuidade à presença e solidariedade portuguesas para com a Ucrânia, e para participar nas comemorações do Dia da Independência, na quinta-feira.

“O objetivo é múltiplo. Em primeiro lugar, é dar continuidade à presença portuguesa. Esteve aqui o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, várias vezes o ministro dos Negócios Estrangeiros, agora veio o Presidente da República. É Portugal presente a mostrar a sua solidariedade em todos os domínios”, sustentou Marcelo Rebelo de Sousa logo após desembarcar na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi.