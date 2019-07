Logo no início da reunião da comissão parlamentar de Defesa, o vice-presidente Miranda Calha, do PS, informou que o Ministério da Defesa Nacional tinha comunicado ao parlamento que retirava a sua proposta de lei, uma prerrogativa regimental e que faz com que a iniciativa caduque.

Pedro Roque, do PSD, e João Rebelo, do CDS-PP, criticaram esta opção, afirmando tratar-se de “um desrespeito pelos antigos combatentes”, um universo calculado em cerca de 775 mil pessoas.

“É atirar fora o bebé com a água do banho”, afirmou Pedro Roque, que destacou o esforço dos sociais-democratas na tentativa de encontrar um consenso com os restantes partidos e o executivo para que fosse possível terminar este processo legislativo, apontando para as estimativas de sete milhões anuais para as propostas de alteração feitas pelos grupos parlamentares à proposta de lei.

O PSD "lamenta profundamente este desrespeito" dos antigos combatentes e que, "ao contrário das palavras descritas no preâmbulo da sua própria proposta de lei", o Governo do PS "não tenha sido consequente com a efetiva solidariedade" com estes "nossos compatriotas" e o seu "denodado serviço prestado à pátria", de acordo com uma posição escrita de Pedro Roque.

João Rebelo, do CDS, foi mais duro, ao acusar o Governo de “má fé” e contrariou as justificações do Governo para dizer que as propostas feitas pelos dois partidos da direita são “financeiramente sustentáveis”.