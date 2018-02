O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, elogiou hoje a experiência de Fernando Negrão, candidato à liderança da bancada, mas recusou mais comentários por não se saber “se haverá mais candidatos”.

À chegada ao Centro de Congresso de Lisboa, para a reunião magna dos sociais-democratas, Hugo Soares disse que não voltará a ser candidato às eleições de quinta-feira para a bancada e referiu-se à experiência do ex-ministro da Justiça.

“É o candidato que se apresentou, é um deputado muito experiente, por quem eu tenho consideração pessoal. Cabe aos deputados dizer se será ou não líder do grupo parlamentar”, afirmou, recusando mais comentários por ser “uma descortesia fazê-lo” dado que ainda está em funções.

Apesar de dizer que gostaria que não houvesse mais candidatos à liderança da bancada, em nome da “unidade do partido”, Hugo Soares referiu, por duas vezes, “não se saber se haverá mais candidaturas”.

“Era uma descortesia da minha parte estar a comentar qualquer candidatura porque não sabemos se haverá mais candidaturas”, afirmou.

O ainda líder parlamentar social-democrata disse ser “importante que o grupo parlamentar possa estar unido à volta de uma liderança” e “unido no combate a PS, como esteve nos últimos seis meses” e nos anos anteriores sob a liderança de Luís Montenegro.

Hugo Soares sublinhou ser importante que o partido saia unido do congresso, para fazer “oposi­­ção ao Governo do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do PS”.

O deputado acrescentou ainda esperar que seja um grande congresso, de afirmação e aclamação de um líder" que espera que seja "primeiro-ministro de Portugal", Rui Rio.

"Não pelo PSD, mas porque Portugal precisa de um país mais justo, com a economia a crescer mais", afirmou.

O 37.º Congresso Nacional do PSD começa hoje à noite no Centro de Congressos de Lisboa e prolonga-se até domingo.

