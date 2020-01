“Da minha parte, estou entusiasmando com a expectativa que tenho de podermos vencer à primeira volta estas eleições”, disse Montenegro, adiantando que aguarda com “muita serenidade e tranquilidade” o veredicto dos militantes.

O antigo líder parlamentar do PSD chegou às 14:30 à Junta de Freguesia de Espinho, no distrito de Aveiro, acompanhado pela mulher e aguardou cerca de meia hora na fila para exercer o seu direito de voto.

À saída disse aos jornalistas estar “muito satisfeito” pela campanha “esclarecedora e motivadora” que fez, lamentando que este ato eleitoral seja marcado por “uma participação à partida muito inferior àquilo que é normal”.

Questionado sobre a divergência quanto ao número de militantes aptos a votar na Madeira, relacionada com o modo de pagamento das quotas, Montenegro mostrou estar preocupado com aquilo que disse ser uma “indefinição relativamente a algumas matérias que têm a ver com a organização do ato eleitoral”, mas afirmou não querer perturbá-lo com qualquer consideração.

O candidato à liderança do PSD destacou ainda que espera que o partido saia destas eleições “mais unido, mais motivado, mais mobilizado”, para poder cumprir a tarefa de ser hoje o principal partido da oposição e amanhã a alternativa política que pode dar a Portugal outro governo.