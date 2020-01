“Se foram feitos dentro das regras ou não, quero acreditar que sim, que foram massivos isso não há dúvida nenhuma”, disse, salientando que é o presidente do partido “o principal responsável pela realização em cumprimento com as regras desse ato eleitoral”.

Luís Montenegro reiterou como objetivo eleitoral que o partido volte a alcançar uma maioria absoluta e deixou a sua visão sobre como consegui-lo.

“Vamos ter um PSD à Cavaco, forte, mobilizado, um PSD basista, um PSD com uma ligação muito íntima à sociedade civil, através da sua militância e dos seus autarcas, mas também do envolvimento de muitas pessoas que, não sendo do PSD, vão colaborar connosco”, afirmou.

O candidato não rejeitou a possibilidade fazer de alianças para alcançar essa maioria absoluta com outros partidos como o CDS-PP, Iniciativa Liberal e até Aliança, mas excluindo o Chega.

“Com o Chega, tal qual hoje se apresenta aos portugueses com ideias radicais, não vejo essa possibilidade”, afirmou, apesar de dizer que o seu líder, André Ventura, “não deslustrou o PSD” quando foi candidato autárquico pelos sociais-democratas a Loures.

Se for eleito líder do PSD, Montenegro promete “contar com todos” os 79 deputados do grupo parlamentar e não ter “intervenção direta” na escolha do próximo presidente da bancada.

“Serão os deputados a encontrar a solução para substituir o líder parlamentar que hoje temos e que se afirmou desde o início que era transitório”, assegurou, referindo-se a Rui Rio que assumiu o cargo até ao próximo Congresso.

Sobre a possibilidade de os três deputados do PSD-Madeira poderem furar a disciplina de voto no Orçamento do Estado, admite que “nenhum líder” gosta desse cenário - sobretudo se for decisivo para viabilizar o documento -, mas salientou que se houver “razões fundamentadas” a disciplina de voto pode ser levantada.

O presidente do PSD, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais disputam no sábado a presidência do partido em eleições diretas.

Se nenhum deles obtiver mais de 50% dos votos, a segunda volta realiza-se uma semana depois, dia 18, entre os dois candidatos mais votados.