Na pergunta hoje entregue no parlamento e dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, os sociais-democratas referem-se a notícias recentes de alertas lançados por representantes da comunidade portuguesa na Suíça.

No domingo, a agência Lusa noticiou a presença de portugueses nas filas para receberem cabazes de ajuda alimentar na Suíça, com base em relatos do conselheiro das comunidades neste país, José Inácio Sebastião.

"Na Suíça residem atualmente cerca de 220.000 portugueses e muitos desses nossos compatriotas, especialmente os que trabalham no setor da economia doméstica e os trabalhadores temporários, mesmo mantendo o seu emprego, podem ter perdido com a crise sanitária e as medidas restritivas que lhe sucederam cerca de 80% do seu rendimento mensal, o que, em muitos casos, levou a situações de carência económica", avisam os sociais-democratas.

O PSD questiona diretamente o Governo se tem conhecimento desta situação na Suíça "em que muitos portugueses se vêm obrigados a recorrer à ajuda alimentar distribuída pelas autoridades locais" ou de "outras situações idênticas noutras comunidades portuguesas".