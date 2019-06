Em requerimento entregue hoje na Assembleia da República, o PSD refere-se ao encerramento rotativo das urgências de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais de Lisboa durante o verão, devido à falta de especialistas, noticiado quinta-feira pelo jornal Público.

O PSD “considera absolutamente imperioso esclarecer exatamente o contexto e os efeitos desta decisão" e requer as audições parlamentares, com caráter de urgência, da ministra da Saúde, Marta Temido, do presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, e do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

No documento, os deputados do PSD Adão Silva, Ricardo Batista Leite e Luís Vales sublinharam que a decisão do Governo “podia e devia” ter sido comunicada pela ministra da tutela na audição parlamentar que decorreu na quarta-feira passada.

“A ministra não fez qualquer referência a esta matéria, escondendo, deliberadamente, uma decisão consabidamente geradora de alarme social”, refere o requerimento.

A falta de médicos especialistas “não é nova ou inesperada” sem que “o Governo a tenha resolvido, com risco para a saúde das mulheres grávidas e crianças”, acrescenta.