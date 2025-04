De acordo com agência de notícias espanhola Europa Press, a empresa de tecnologia que engloba plataformas como o Facebook, Instagram e Threads, anunciou em janeiro que iria terminar com o seu programa de verificação de factos e passar a utilizar um sistema de notas comunitárias em todas as suas redes, modelo semelhante ao que é atualmente utilizado na rede social X.

Agora, a empresa anunciou que o programa deixará de estar disponível a partir de hoje nos Estados Unidos, com as redes sociais a começarem a implementar o ‘Community Notes’ como a sua nova opção de verificação de conteúdos.

O diretor de assuntos globais da empresa, Joel Kaplan, citado pela agência de notícias, refere que depois de terminar oficialmente “não haverá novas verificações ou verificadores”, sendo que as sanções impostas pelo programa de verificação quando eram identificados conteúdos enganosos também serão eliminadas.

Lançado em 2016, este programa baseava-se na verificação por organizações especializadas independentes, que forneciam aos utilizadores mais informações sobre o que estavam a ver ‘online’, para que tivessem mais contexto e pudessem combater a desinformação nestas plataformas.

O novo modelo começou a ser testado em março e a partir de hoje começa a substituir gradualmente o programa anterior no Facebook, Instagram e Threads para os utilizadores dos EUA.

Neste novo modelo, os utilizadores são responsáveis por adicionar contexto informativo às publicações que consideram erradas ou falsas, incluindo informações gerais, conselhos ou “uma ideia que as pessoas possam achar útil”, mas para que um nota de torne visível precisa de “um número suficiente de colaboradores” para garantir a sua utilidade.