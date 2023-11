O vídeo alusivo à operação militar do dia 25 de Novembro de 1975, que começou por mostrar declarações do fundador do PSD Francisco Sá Carneiro, foi exibido no final da primeira parte dos trabalhos do 41.º Congresso social-democrata, que decorre hoje em Almada (distrito de Setúbal).

“Em política é importante ter memória e conhecimento histórico e não relativizar nem reduzir tudo a simplismos maniqueístas de esquerda contra a direita, os bons contra os maus”, ouviu-se na mensagem que acompanhava as imagens.

Apresentando “25 razões para celebrar o 25 de Novembro de 1975” o vídeo descreveu a data como a altura em que “o Presidente da República e o Conselho da Revolução, com o apoio dos partidos mais votados nas primeiras eleições em democracia, travaram uma possível tentativa de golpe de estado, por parte de uma fração radical da esquerda militar”.

“Isso significou a vitória dos que defendiam a legitimidade do processo democrático, sobre os que defendiam o processo revolucionário”, descreveu a mensagem.

Os congressistas presentes, que no final aplaudiram o vídeo, ouviram nesta mensagem que “o 25 de Novembro não é o oposto do 25 de Abril [de 1974], pelo contrário, só há 25 de Novembro porque houve o 25 de Abril”.

Para os sociais-democratas, o 25 de novembro “evitou uma guerra civil e que uma fação tomasse pela força o poder sobre todas as outras”.

“Ramalho Eanes, Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Salgueiro Maia: apesar de tudo o que os separava estavam do mesmo lado no 25 de novembro de 1975”, ouviu-se na mensagem.

Os acontecimentos do 25 de Novembro de 1975, em que forças militares antagónicas se defrontaram no terreno e venceu a chamada ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA), marcaram o fim do chamado Processo Revolucionário Em Curso (PREC).