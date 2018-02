A proposta foi apresentada pela Mesa do Congresso, e tem o acordo dos proponentes dos quatro textos estatutários, tendo sido aprovada por unanimidade, segundo o presidente deste órgão, Fernando Ruas.

Assim, apesar de a discussão e votação da revisão dos estatutos constar na ordem de trabalhos do congresso para hoje à noite, os congressistas aceitaram delegar essa tarefa num Conselho Nacional extraordinário, convocado expressamente para o efeito no prazo de três meses por considerarem que as alterações propostas merecem uma “reflexão séria e ponderada”.

Até lá, um grupo de trabalho constituído por um representante de cada uma das propostas, um da comissão permanente e um do Conselho Nacional de Jurisdição, coordenado pelo secretário-geral, ficará incumbido de produzir uma proposta de alteração estatutária, ouvindo as assembleias distritais, regionais e as estruturas autónomas do partido.

Nesse Conselho Nacional extraordinário, seria debatida e votada essa proposta saída do grupo de trabalho, bem como as normas que não for possível consensualizar no texto global e que os proponentes quiserem manter de forma autónoma.

Na apresentação das propostas, houve quem assumisse que este debate estatutário pode ser aborrecido, mas que não resistisse a partilhar o entusiasmo que os Congressos sociais-democratas ainda provocam.

“Eu adoro congressos, já venho há muitos anos e ainda assim confesso que não durmo direito há duas noites com a excitação deste congresso”, afirmou Paulo Colaço, autor da primeira proposta de revisão que visa, sobretudo, fazer uma revisão global de incoerências e lacunas nas normas do partido que resultaram das sucessivas revisões.