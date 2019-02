O presidente do PSD avisou hoje que a Convenção do Conselho Estratégico Nacional do partido não serve para discutir nomes, apenas ideias, sublinhando que, ao contrário da reunião do PS em Gaia, não é uma ação de campanha.

"Isto não é uma ação de campanha, isto hoje aqui não é nenhum comício, isto aqui hoje é o Conselho Estratégico Nacional a fazer a sua primeira convenção nesta lógica e os temas estão cá todos: eu não quero que isto seja visto como uma ação de campanha", frisou. À entrada para a Convenção do partido em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, o líder social-democrata garantiu que o PSD está apenas a debater ideias. "O Partido Socialista está hoje a fazer uma ação de campanha eleitoral, é uma coisa diferente, nós não. Nós estamos a debater ideias", reafirmou. Para Rui Rio, o que se pretende na convenção é uma participação o mais ampla possível dos militantes do PSD, mas também de independentes, interessados em colaborar no encontro de soluções para o país. "As pessoas aqui, hoje, não vão discutir nomes, não vão andar com golpes e contragolpes para a Lista A. Aqui não há listas. Não há nomes, só há ideias. Quem cá está, só está motivado por isto", defendeu. O social-democrata disse ainda que desta convenção "vão sair ideias, não vão sair propostas", que serão os 'inputs' para o programa eleitoral do partido, a apresentar dentro de alguns meses. Moção de censura CDS À chegada da primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico do PSD, Rui Rio foi questionado sobre a moção de censura ao Governo anunciada na sexta-feira pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas. "Eu hoje só vou falar de Conselho Estratégico Nacional, não vou desfocar as atenções para mais nada. Tudo o resto que queiram falar comigo, eu falo. Não é hoje. Falo amanhã, falo depois", respondeu. Apesar da insistência dos jornalistas, o líder do PSD recusou comentar, explicando que não iria "dispersar as atenções". "Depois do Conselho Estratégico Nacional falo de tudo mais que me queiram perguntar", prometeu. A 1ª Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional do PSD decorre hoje no Europarque, em Santa Maria da Feira, onde há desde as 09:30 várias reuniões setoriais à porta fechada.