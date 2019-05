“Aquilo que encontramos é uma situação desoladora, de pessoas que estão a dormir num ginásio, com as condições que tem um ginásio, com ninhos de pássaros no topo do ginásio, crianças com asma, crianças que, mesmo assim, estão a conseguir ir à escola”, declarou à Lusa o líder de bancada do PSD na Assembleia Municipal de Loures, Ricardo Andrade, no âmbito de uma visita às famílias desalojadas, que se encontram abrigadas no quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém.

Em causa está o apoio a 14 famílias, constituídas por 37 pessoas - 20 adultos e 17 menores -, depois de o antigo paiol, junto à Quinta do Mocho, ter sido atingido por um incêndio, em 19 de maio.

De acordo com Ricardo Andrade, a visita aos desalojados, por parte dos deputados municipais do PSD no concelho de Loures, acompanhados de autarcas sociais-democratas da União Freguesia de Sacavém e Prior Velho, pretendeu estabelecer “um contacto direto” com as pessoas afetadas pelo incêndio e recolher informações sobre a situação, nomeadamente o número certo de famílias desalojadas e o que foi feito pela Câmara Municipal de Loures (distrito de Lisboa).

“No fundo, era fazer um diagnóstico não apenas daquilo que se passou como daquilo que estava anterior a esta situação, para depois podermos fazer um rol de questões às entidades competentes, nomeadamente à Câmara Municipal e ao Governo”, afirmou o líder do PSD na Assembleia Municipal de Loures.