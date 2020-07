Em declarações à Lusa, no final da reunião da Comissão Política Distrital do PSD do Porto, a primeira desde que foi reeleito, Alberto Machado referiu que o encontro de hoje "foi bastante produtivo do ponto de vista daquilo que é o início da preparação do partido para o processo autárquico que se avizinha", adiantando que, nesta fase, as orientações são para desenvolver um trabalho de diagnóstico e de preparação do programa eleitoral e da estratégia política.

Já quanto ao processo de definição de candidaturas às eleições de 2021, o dirigente assegurou que terá lugar no final do ano.

O presidente da distrital, salientou ainda que, na reunião agendada para esta segunda-feira e que se estendeu noite dentro, que imperou "um sentimento de união" em prol dos objetivos definidos para a candidatura à distrital e "de que certa forma foram agora assumidos como um todo, como os objetivos do PSD no distrito do Porto" e que assentam no reforço do peso do partido no território.

"Isso quer dizer claramente que vamos trabalhar muito no sentido de podermos aumentar o número de eleitos do PSD nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia e vamos também procurar, para além de não perder nenhumas das câmaras que nós temos, ganhar algumas ao nosso adversário direto que é o Partido Socialista", afirmou, em declarações à Lusa.