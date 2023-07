Em comunicado, a PSP explica que o vídeo "formula e representa juízos ofensivos da honra", algo que "propala factos, inverídicos, capazes de ofender a credibilidade, o prestígio e a confiança devida à PSP, aliás comprovada pela mais recente sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE, para o Expresso e para a SIC, que revelou que 79% dos nossos concidadãos confiam na Polícia, sendo esta a instituição em que mais confiam".

Para a PSP, "t ais juízos, para além de ofensivos, não correspondem à verdade e são profundamente injustos, especialmente porque a PSP foi a primeira força de segurança do nosso país a aprovar, em 2005, um documento abrangente que define claramente as regras aplicáveis ao uso da força pública por parte dos seus profissionais, nomeadamente o recurso a armas de fogo contra pessoas".

Após tomar conta do conhecimento do vídeo, a PSP explicou que já foram tomadas as diligências no sentido de "aferir da existência de ilicitude e da identificação dos seus autores", tendo já remetido para o Ministério Público o auto da notícia. Para além disso, a PSP também decidiu apresentar queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ).

Por fim, no comunicado, a PSP explicou que "repudia qualquer tipo de imagem, vídeo, discurso ou comentário de teor racista e reitera que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei e que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, conforme consagrado na Constituição da República Portuguesa. A PSP apela a que todos os cidadãos mantenham um comportamento cívico adequado a contribuir para a paz social".

O ‘cartoon’ que gerou a polémica é da autoria de Cristina Sampaio, colaboradora do coletivo Spam Cartoon, que tem uma rubrica semanal na RTP, e chama-se “Carreira de tiro”. Mostra um polícia a atirar ao alvo com cada vez mais intensidade. No final, mostra os alvos, que foram escurecendo à medida da agressividade do polícia, servindo de metáfora ao tema do racismo nas forças de segurança.

O cartoon pode ser visto aqui.