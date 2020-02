Numa operação realizada na sexta-feira e no sábado para “neutralizar os focos de tráfico de droga” identificados na zona do Intendente, Mouraria e Martim Moniz, foram detidos cinco homens e uma mulher, entre os 21 e 50 anos.

Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, o grupo estava em constante deslocação neste eixo, para dificultar a sua deteção por parte da PSP, e traficava assiduamente, “de forma altamente lucrativa, na modalidade de venda direta ao consumidor”.

“Todos os suspeitos estão há muito conotados com a venda direta de estupefacientes ao consumidor final, […] tendo já sido detidos no passado pela PSP por factos desta natureza”, refere a polícia, acrescentando que foram apreendidos, nesta operação, cerca de 200 doses individuais de cocaína e cerca de 500 euros provenientes do tráfico.

Após primeiro interrogatório judicial, quase todos os suspeitos ficaram sujeitos a apresentações periódicas semanais ou bissemanais às autoridades, sendo que um dos detidos será presente a tribunal ainda hoje.

Na quinta-feira passada, uma outra operação com vista à repressão do tráfico de rua ocorreu em Marvila, devido ao “sentimento de insegurança por parte da população e de impunidade por parte dos prevaricadores”.