O presidente da Câmara de Moura, no Alentejo, alertou hoje o Governo para o estado de degradação da esquadra da PSP na cidade, que tem "vários problemas", como infiltrações, e precisa de uma intervenção "urgente".

As instalações da Esquadra da PSP na cidade de Moura, no distrito de Beja, estão "degradadas" e "têm vários problemas e anomalias, nomeadamente ao nível da parte elétrica, das canalizações e de infiltrações", disse à agência Lusa Álvaro Azedo.

Trata-se de problemas que "urge resolver", frisou o autarca, referindo, a título de exemplo, que os agentes da PSP que pernoitam na esquadra de Moura "não conseguem utilizar os balneários para tomar duche".

O autarca alentejano falava à Lusa após ter reunido hoje, em Lisboa, com a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, para alertar o Governo para os problemas da esquadra e do policiamento feito pela PSP na cidade e pela GNR no resto do concelho de Moura.

"A PSP não tinha sinalizado a esquadra de Moura como uma esquadra a intervencionar, mas a câmara levantou hoje a questão das condições das instalações e a secretária de Estado pediu para o município fazer um levantamento de necessidades e esperamos que lá se intervenha", disse Álvaro Azedo (PS).

Neste sentido, disse, o município comprometeu-se a fazer um "levantamento de necessidades" da esquadra, que depois irá entregar à secretaria de Estado, "no sentido de ser feita uma intervenção do Governo nas instalações para proporcionar aos agentes da PSP melhores condições de trabalho".

"Nos últimos anos", o município e a União de Freguesias de Moura e Santo Amador "têm vindo a intervir para minimizar as dificuldades da esquadra, mas é importante que haja mais Estado, mais intervenção do poder central", naquelas instalações, frisou o autarca.

Segundo Álvaro Azedo, na reunião, "também foi abordada a presença da GNR em Moura" e Isabel Oneto "transmitiu que não vai haver mais encerramentos de postos da GNR no interior do país", nomeadamente naquele concelho, o que, "naturalmente, agrada" ao município.

Por outro lado, referiu o autarca, Isabel Oneto disse que "vai haver um esforço da tutela no sentido de adequar o funcionamento da GNR no interior do país, proporcionando, acima de tudo, um clima de maior segurança junto das populações".

Álvaro Azedo disse que, na reunião, também mostrou a Isabel Oneto a "abertura" da Câmara de Moura para assinar um contrato local de segurança como forma de tornar o concelho "mais seguro" e "criar melhores condições para acolhimento e reintegração de imigrantes".

"O concelho de Moura recebe muitos imigrantes para trabalharem na área da agricultura e é importante que esteja preparado para os acolher e reintegrar", defendeu.