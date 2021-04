Em comunicado, a PSP adianta que foram também detidas 93 pessoas por condução sob o efeito do álcool, 31 por tráfico de estupefacientes, 12 por posse de arma ilegal e 31 por mandado (judicial de detenção).

Durante a operação, foram apreendidas 32 armas, das quais 12 de fogo e mais de 4.000 doses individuais de estupefaciente.

A PSP fiscalizou no âmbito da segurança rodoviária mais de 50.000 viaturas, tendo sido detetadas 2.900 infrações, das quais se destacam 710 por falta de inspeção periódica obrigatória, 156 por condução com uso simultâneo do telemóvel e 146 por falta de seguro obrigatório.

“Dos quase 6.000 condutores que realizaram o teste do álcool, 635 não se encontravam em condições de garantir uma condução segura (com valores de teste que qualificam o comportamento como contraordenação e não crime)”, indica a PSP.

Na nota, a PSP realça que à semelhança do ano passado uma das principais preocupações da operação foi garantir o cumprimento das normas em vigor decorrentes do estado de emergência devido à pandemia de covid-19.

“No que concerne especificamente às normas em vigor no sentido de promover a contenção pandémica, destacamos o decréscimo que se tem vindo a registar de ilícitos neste contexto, claros indicadores da maior adesão dos cidadãos às normas em vigor”, refere a PSP.

A PSP reforçou entre 26 de março e 05 de abril as operações de fiscalização rodoviária, como forma de prevenção de incumprimentos da restrição de circulação entre concelhos, e aumentou a visibilidade policial nos locais onde habitualmente ocorre maior afluxo de pessoas, como zonas ribeirinhas, prevenindo aglomerados de pessoas na via pública.