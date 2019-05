Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP avança que seis pessoas foram detidas por tráfico de droga e uma por posse de arma proibida.

A PSP refere também que durante a operação na baixa portuense, que decorreu entre as 17:00 de sexta-feira e a 01:00 de hoje, foram identificadas 12 pessoas no âmbito do combate ao consumo e tráfico de droga.

A Polícia de Segurança Pública aprendeu ainda heroína, cocaína e haxixe, suficientes para fazer 57, seis e 65 doses individuais respetivamente, e uma arma branca.

A PSP refere ainda que a operação teve por objetivo promover o sentimento de segurança junto dos cidadãos e que os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias.