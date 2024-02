"A PSP tinha planeado e preparado o efetivo policial adequado e necessário para assegurar o normal desenrolar do evento FC Famalicão vs Sporting CP, a contar para a 20.ª Jornada da Liga Portugal", informa a força policial em comunicado.

Contudo, "antes do início do policiamento ao evento, um número não habitual de polícias informou que se encontrava doente, comunicando baixa médica".

Assim, "a PSP prontamente acionou meios policiais de outras unidades de polícia, meios esses que também vieram a comunicar situações de indisposição, com deslocação para unidades hospitalares".

A PSP refere também que "foram ainda acionados meios da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia no Porto e da Guarda Nacional Republicana, visando reforçar o policiamento ao evento desportivo".

"Porém, tendo existido alguns incidentes de ordem pública junto ao Estádio Municipal de Famalicão, mesmo tendo sido possível reforçar as imediações do mesmo, a PSP, em coordenação com o organizador e o promotor do evento, decidiu que não se encontravam reunidas as condições necessárias para a realização do jogo", pode ler-se.

No final do comunicado, "a PSP apela a todos os adeptos de futebol que compreendam a complexidade da situação e que cumpram as indicações dos polícias que se encontram em Famalicão e que evitem comportamentos e atitudes de risco que comprometam a ordem e tranquilidade públicas".