Numa resposta escrita a várias questões colocadas pela a agência Lusa, o Comando Regional da Madeira da PSP, adianta que vai apresentar um balaço global da operação, realçando ser “impossível” divulgar dados estatísticos durante o estado de emergência ou números relacionados com o dispositivo policial em ação neste período de proibição de circulação entre concelhos que dura até segunda-feira, no âmbito do estado de emergência motivado pela pandemia de covid-19.

Contudo, adianta que “apenas durante as primeiras 24 horas terão sido fiscalizadas cerca de 22.000 viaturas, das quais mais de 700 terão sido ordenadas o regresso ao concelho de origem, em virtude de estarem a circular em desrespeito às medidas impostas pelo estado de emergência, não estando enquadradas no regime de exceção”.

Também refere que a operação policial em curso que “tem uma abrangência muito vasta”, estendendo-se aos 11 concelhos desta região autónoma durante 24 horas, “em locais e dias diferenciados, a PSP está a empenhar praticamente a totalidade do efetivo operacionalmente disponível”

Sobre as justificações apresentadas pelos condutores para circular entre os concelhos, “não enquadráveis nas medidas de exceção”, o Comando Regional da PSP da Madeira menciona que as mais frequentes são as “deslocações a grandes superfícies comerciais (hipermercados) e farmácias fora do concelho de residência”.

“As demais justificações estavam validadas por motivos de saúde ou urgência imperiosa e devido à exigência das diferentes atividades profissionais, devidamente elencadas nos normativos legais vigentes”, refere.