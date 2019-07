A segurança a infraestruturas críticas e a setores estratégicos nacionais é uma das medidas que a Polícia de Segurança Pública vai adotar no âmbito da greve dos motoristas a partir de 12 de agosto.

A PSP vai também fazer escoltas de segurança a colunas de veículos automóveis pesados de mercadorias no quadro dos serviços mínimos ou de meios alternativos com os meios adequados, nomeadamente através do Corpo de Intervenção.

Aquela força de segurança indica que vão ser disponibilizados polícias habilitados para conduzir veículos pesados de mercadorias, de acordo com o coordenado com a tutela e os restantes atores envolvidos no processo.

Segundo aquela polícia, a viatura cisterna da PSP (veículo de logística operacional) vai ser utilizada como apoio e reserva ao abastecimento de combustível para veículos da PSP e para apoio à comunidade em caso de necessidade.