A PSP divulgou os dados sobre as ocorrências criminais em meio escolar no âmbito da operação de combate ao ‘bullying’ que realiza a partir de sexta-feira nas escolas inserida no Dia Europeu da Vítima de Crime.

Segundo aquela Polícia, das 1.898 ocorrências criminais em meio escolar registadas no último ano letivo, 613 foram de injúrias e ameaças e 1.285 de ofensas corporais.

Os dados indicam também que a PSP registou 1.903 ocorrências no ano letivo 2016/2017, enquanto em 2015/2016 se verificaram 2.015.

Em comunicado, aquela força de segurança refere que se vai associar ao Dia Europeu da Vítima de Crime, que se assinala na sexta-feira, com uma campanha de prevenção do fenómeno do ‘bullying’, denominada “Stop bullying”.

Esta operação, que se realiza entre sexta-feira e 01 de março, consiste na realização de ações de sensibilização das Equipas do Programa Escola Segura (EPES) junto das escolas do segundo e terceiros ciclos do ensino básico, bem como do ensino secundário, em todo o país, com o objetivo de alunos, pais e professores estarem mais atentos a este tipo de violência.